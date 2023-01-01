От носорога к единорогу. Как провести компанию через трансформацию в цифровую эпоху и избежать смертельных ловушек. Владимир Коровкин,Виктор Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На смену традиционным корпорациям, «носорогам», пришло новое поколение компаний, которые процветают в цифровой экономике, – «единороги». Они разрушают рынки и отрасли, действуют по совершенно другим принципам и превосходят «носорогов» практически во всех аспектах. Как традиционному бизнес�у адаптироваться к изменениям, попасть в ряды «единорогов» или даже стать одним из них? Основываясь на собственном опыте и 40 кейсах со всего мира, Виктор Орловский и Владимир Коровкин дают рекомендации, как руководителям трансформировать корпорацию-«носорога» в гораздо более эффективного и динамичного «единорога», способного победить завтрашних конкурентов.



От носорога к единорогу слушать на видеосервисе Wink.