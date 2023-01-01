От Гудзона до Ла-Платы. Сергей Лысак
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От Гудзона до Ла-Платы. Сергей Лысак

От Гудзона до Ла-Платы. Сергей Лысак (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика777 мин12+

Сюжет

Экипаж «Тезея» прочно становится на ноги и с боем завоевывает место под солнцем в чужом для себя мире. Но… Если тебе сопутствует успех, то всегда найдутся те, кто посчитает себя несправедливо обойденным. И русский город Форт Росс, возникший в Новом Свете на два века раньше, станет для них сродни Карфагену, который должен быть разрушен…

От Гудзона до Ла-Платы слушать на видеосервисе Wink.

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