От эксперта к руководителю. Елизавета Ефремова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данная книга представляет собой своего рода учебник для начинающего руководителя. В ней вы найдете теоретические материалы, примеры, отражающие реалии современного российского бизнеса, рекомендации и советы, а также упражнения, которые помогут внедрить управленческие навыки в вашу повседневную деятельность. В книге собраны различные инструменты управления, методики постановки и контроля задач, способы повышения личной эффективности руководителя. Их актуальность подтверждена многолетней практикой автора в области повышения эффективности деятельности известных российских и зарубежных компаний. Книга будет интересна руководителям любого уровня и специалистам, которые намерены осознанно управлять собственной карьерой.



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