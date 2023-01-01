От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни. Сергей Ястребов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига издана при содействии премии «Просветитель». Из чего состоят живые тела и при чем тут углерод? Что такое генетический код, кто такие вирусы, как устроено эволюционное древо и почему произошел кембрийский взрыв? Предлагаемая книга дает актуальные ответы на эти и многие другие вопросы. «Фокусом» рассказа служит эволюция жизни на Земле: автор считает, что только под этим углом зрения самые разные биологические проблемы обретают единый смысл. Книга состоит из четырех частей, темы которых последовательно расширяются: «Химия жизни», «Механизм жизни», «Древо жизни» и «История жизни». Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией. Книга выходит в серии Primus при поддержке фонда «Эволюция» ипрограммы «Книжные проекты Дмитрия Зимина».



От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни слушать на видеосервисе Wink.