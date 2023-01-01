Освобождение. Патрик Несс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

День, который изменит все От автора бестселлеров «Голос монстра» и «Поступь хаоса» Дважды лауреат медали Карнеги за выдающийся вклад в литературу Адам Терн – семнадцатилетний подросток из семьи священника, живущей в сельской глубинке. Больше всего на свете он хочет избавиться от гнета строгих родителей и уехать из родного городка. И один летний воскресный день перевернет всю его жизнь. В этот день старший брат сообщит неожиданную новость, а на работе возникнут проблемы. Вдобавок ко всем неприятностям уедет бывший парень, которого Адам до сих пор не может забыть. Адаму придется преодолеть свой самый большой страх и наконец-то получить долгожданное освобождение. «Патрик Несс – безумно прекрасный писатель». Джон Грин, автор бестселлеров «Виноваты звезды» и «Бумажные города»



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