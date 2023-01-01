Освобождение. Луи Буссенар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Луи Буссенар – французский классик приключенческой литературы, чьи увлекательные романы, рассказы и очерки известны и популярны во всем мире. Будущий писатель получил медицинское образование, а в 1870 году, сразу же после окончания учебы, из-за начавшейся франко-прусской войны в срочном порядке отправился в армию. Там он находился в качестве врача полка, однако во время одного из сражений его ранили и демобилизовали домой. После войны Буссенар оставил медицинскую карьеру, решив попробовать свои силы в писательской деятельности. В 1877 году он опубликовал свои дебютные произведения в известном французском журнале «Журналь де Вояж», а с апреля 1878 года там же начал публиковать свой первый роман «Через всю Австралию». В данном сборнике представлены аудиоверсии рассказов писателя: Освобождение Око за око Сила факира



Освобождение слушать на видеосервисе Wink.