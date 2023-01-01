Освободи мозг. Тео Компернолле (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор данной книги – Тео Компернолле – врач-нейропсихиатр, доктор медицины, профессор и ученый. Он собрал результаты более 600 научных исследований и, самое главное, изложил эту информацию доступным и понятным языком. Компернолле делится знаниями, как стать эффективнее во всех сферах жизни, правильно организовать свое время и быть продуктивнее. Зная сильные и слабые стороны мозга, становится легче предотвращать перегрузки и использовать собственный потенциал на полную мощность. Что является главным орудием труда, от которого зависит успех в профессии? Какие когнитивные системы определяют наши мысли и решения? Все ответы – внутри книги «Освободи мозг».



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