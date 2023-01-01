WinkАудиокнигиОстрых вещей в дар предлагать не следует. Николай Лесков
Острых вещей в дар предлагать не следует. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика4 мин12+
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Сюжет
«Помещик, граф и князь Талагай Боруханов, быв большими с собою друзьями, часто вместе с егарем на охоту в ржавые, рамедные болота ездили и далеко в глубь разных полных дичиною мест увлекались. Случилось же им однажды приплутать к весьма протяженному болоту в сильном утомлении и поместиться для принятия пищи и ночлега у бедного сельского священника, который был тут в находившемся поблизости храме…»
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