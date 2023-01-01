Остров везения. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение истории о лабрадоре-поводыре Трисоне, который никогда не оставит никого в беде! На этот раз Трисон, отправившись в круиз со своим хозяином, теряется на острове, но и здесь не тратит время зря: спасает обезьянку Чангу от браконьеров, местную девушку – от змеи, обретает новых друзей и даже воспитывает нового поводыря! Но всe это время лабрадор, глядя на туманный горизонт, мечтает, чтобы хозяин приплыл на корабле и забрал его домой…



Остров везения слушать на видеосервисе Wink.