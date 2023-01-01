WinkАудиокнигиОстров сокровищ (спектакль). Роберт Льюис Стивенсон
Остров сокровищ (спектакль). Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература250 мин12+
Сюжет
Пятнадцать человек на сундук мертвеца!" Кто же не знает наизусть эту пиратскую песенку? А кто откажется отправиться на поиски сокровищ с одноногим Джоном Сильвером и его попугаем? Приглашаем всех желающих подняться на борт «Эспаньолы» и пуститься в полное опасностей и приключений плаванье."
Остров сокровищ (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.