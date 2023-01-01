Остров сокровищ (спектакль по Р.Л. Стивенсону). Роберт Льюис Стивенсон
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Остров сокровищ (спектакль по Р.Л. Стивенсону). Роберт Льюис Стивенсон

Остров сокровищ (спектакль по Р.Л. Стивенсону). Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература65 мин12+

Сюжет

«Когда моряцкие рассказы Ещe находят отклик в вас, Когда рубины и алмазы, Пуэрто-Рико, Гондурас Влекут вас, как меня когда-то, Тогда читайте мой роман: В нeм есть и бури, и пассаты, И необъятный океан…» Этим стихотворным обращением к читателю Роберт Луис Стивенсон предварил приключенческий роман «Остров сокровищ». В данной его аудиоверсии Вы не только порадуетесь незабываемым эпизодам романа, услышав скрип корабельной мачты, грохот пушек и пиратское «йо-хо-хо», но и заглянете в творческую лабораторию писателя… Итак, получив от молодeжного журнала «Янг Фолкс» заказ – в короткий срок написать увлекательную книгу для подростков, – Стивенсон обратится за помощью к своему двенадцатилетнему пасынку – ровеснику отважного юнги Джима Хоккинса.

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