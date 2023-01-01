Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Легендарное произведение одного из самых известных шотландских писателей неоромантиков Роберта Льюиса Стивенсона. Процесс увлекательной игры со своим сыном и рассказа ему о пиратах, приключениях и дальних странах постепенно перерос в написание этого бессмертного романа, принесшего широкую литературную известность своему автору. «Остров сокровищ» за свою историю выдержал сотни переизданий, десятки театральных постановок и экранизаций, а слова «Пиастры», «Флинт», «Черная метка» и «Пятнадцать мертвецов на сундук мертвеца» известны каждому человеку на Земле! Или еще нет?..



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