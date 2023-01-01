Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Предлагаем Вам послушать самый популярный приключенческий роман «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» [1883] знаменитого английского писателя Роберта Луиса Стивенсона. …Юный Джим Гокинс становится обладателем старинной морской карты, которая открывает путь к кладу легендарного пирата – капитана Флинта. Вместе с друзьями на шхуне «Испаньола» Джим отправляется в опасное путешествие к необитаемому острову, на котором спрятаны сокровища. Он и не подозревает, что на этом же судне в плавание отправились пираты – бывшие члены команды Флинта во главе с одноногим Джоном Сильвером…



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