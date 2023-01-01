Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Остров сокровищ», являясь одним из лучших образцов классического приключенческого романа, принeс своему автору мировую славу, а безусловный мастер художественного слова Алексей Весeлкин, сумел, буквально «оживив» каждого персонажа, представить нам почти кинематографическую версию р�омана. Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» Перевод О. Григорьева Исполняет Алексей Весeлкин Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeры: Иван Михайлов и Андрей Лебедев Продюсер: Сергей Григорян



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