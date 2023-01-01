Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон
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Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон

Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

6.32020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература370 мин12+
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Сюжет

Роман «Остров сокровищ», являясь одним из лучших образцов классического приключенческого романа, принeс своему автору мировую славу, а безусловный мастер художественного слова Алексей Весeлкин, сумел, буквально «оживив» каждого персонажа, представить нам почти кинематографическую версию романа. Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» Перевод О. Григорьева Исполняет Алексей Весeлкин Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeры: Иван Михайлов и Андрей Лебедев Продюсер: Сергей Григорян

Остров сокровищ слушать на видеосервисе Wink.

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