Остров Сахалин. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 1890 году Антон Павлович Чехов, уже снискавший на то время славу великого русского писателя, предпринял поездку на каторжный остров Сахалин, где в течение трех месяцев работал переписчиком населения. Чехов поставил целью своего труда создание правдивой картины о жизни и быте жителей восточной окраины России, что ему с успехом и удалось. В этой книге художественное мастерство автора переплетается с массой статистических данных и подлинными документами. После публикации «ОстровЕ» вызвал резонанс у всей читающей России. В том числе, результатом была отправка государственной комиссии на Сахалин, по результатам и отчетам которой было проведено изменение законодательства в отношении каторжан и поселенцев. 'Если бы Чехов ничего не написал более, кроме этой книги, имя его навсегда было бы вписано в историю русской литературы…'. Литературный критик и публицист А.Богданович



Остров Сахалин слушать на видеосервисе Wink.