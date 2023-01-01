Остров погибших кораблей. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Беляев – один из основоположников советской фантастической литературы, выдающийся писатель, оставившей наследие из более, чем 20 замечательных повестей и романов. Потерпев бедствие, трансатлантическое пассажирское судно относится течением в таинственные закоулки Саргассова моря, откуда до сих пор никому не удавалось выбраться. Все корабли, попадающие туда, оплетаются водорослями и навеки упокаиваются в зловещей западне. Уцелевшим путешественникам открывается невероятный пейзаж – обитаемый Остров Погибших Кораблей. "– Этот Остров Погибших Кораблей, – сказала Вивиана мужу, возвращаясь от Людерса, – может быть назван Островом Ужасов. Едва ли есть на земном шаре другое место, где на таком небольшом пространстве было бы сосредоточено столько человеческого страдания…"



Остров погибших кораблей слушать на видеосервисе Wink.