Остров погибших кораблей. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если ваш корабль терпит бедствие в Саргассовом море, не отчаивайтесь! Возможно, вас подхватит неизвестное течение, и вы окажетесь на самом удивительном острове, куда только ступала нога путешественника – на Острове Погибших Кораблей. Однако не рассчитывайте на участь робинзона: ведь против ожиданий, остров населен людьми и превращен в подобие настоящего государства. По мотивам романа был снят мюзикл с Константином Райкиным в одной из главных ролей.



Остров погибших кораблей слушать на видеосервисе Wink.