Остров невиновных. Ирина Шевченко (книга, 2020) слушать онлайн

«Остров невиновных» – фантастический роман Ирины Шевченко, жанр любовное фэнтези, детективное фэнтези. Когда-то Мартина Аллен была магом, военным хирургом, женой. Война отобрала у нее магию, а предательство близкого человека – надежду на счастье. Теперь Марти – всего лишь бывшая заключенная, отбывающая испытательный срок на забытом богами острове. Но вдруг именно здесь у нее получится начать все сначала, научиться опять доверять людям, обрести друзей и настоящую любовь? Только сначала придется разобраться со странностями древней башни, найти убийцу, встретиться с призраками прошлого, а главное – пережить надвигающийся на остров магический шторм.



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