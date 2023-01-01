Остров драконьих надежд. Книга 2. Дана Данберг (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Остров драконьих надежд» – роман Даны Данберг, вторая книга цикла «Драконьи острова», жанр любовное фэнтези, попаданцы. Думала ли я, что судьба поступит со мной так жестоко? Я, Высшая, стану всего лишь наложницей, а не женой. Он уничтожил все мои планы на счастливый брак, выбрал меня из десятка невест. Что же ему от меня нужно? Может, он хочет отомстить моей семье? Если это его цель, то он ее добился. Ведь что может быть унизительнее случившегося? Так думала я, пока не поступила в Академию драконов и не познакомилась со всеми женщинами моего хозяина… Да еще кто-то пытается убить то меня, то его.



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