WinkАудиокнигиОстров доктора Моро. Герберт Уэллс
Остров доктора Моро. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература334 мин12+
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Сюжет
Студия «Ардис» предлагает вам послушать аудокнигу «Остров доктора Моро» – фантастический роман английского писателя Герберта Уэллса, рассказывающий о событиях на острове в Тихом океане, населенном животными – жертвами опытов по вивисекции, вследствие этих опытов принявшими получеловеческий облик.
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