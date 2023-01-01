Остров доктора Моро. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «Ардис» предлагает вам послушать аудокнигу «Остров доктора Моро» – фантастический роман английского писателя Герберта Уэллса, рассказывающий о событиях на острове в Тихом океане, населенном животными – жертвами опытов по вивисекции, вследствие этих опытов принявшими получеловеческий облик.



Остров доктора Моро слушать на видеосервисе Wink.