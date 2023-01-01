WinkАудиокнигиОстров Ангелов. Лора Вайс
Остров Ангелов. Лора Вайс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Фэнтези452 мин18+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Круизный лайнер терпит крушение в Адаманском море… Но нескольким пассажирам удается спастись, их выбрасывает на берег необитаемого острова. Отныне им предстоит выжить, научиться общаться друг с другом и решить личные проблемы, ведь у каждого своя непростая история. Кто-то бежит от тюрьмы, кто-то давно живет обманом, а кто-то незадолго до крушения обидел близкого человека и теперь мучается совестью. Однако, так ли необитаем остров? Ведь недаром выжившие назовут его островом Ангелов. Содержит нецензурную брань.
Остров Ангелов слушать на видеосервисе Wink.