Остров Ангелов. Лора Вайс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Круизный лайнер терпит крушение в Адаманском море… Но нескольким пассажирам удается спастись, их выбрасывает на берег необитаемого острова. Отныне им предстоит выжить, научиться общаться друг с другом и решить личные проблемы, ведь у каждого своя непростая история. Кто-то бежит от тюрьмы, кто-то давно живет обманом, а кто-то незадолго до крушения обидел близкого человека и теперь мучается совестью. Однако, так ли необитаем остров? Ведь недаром выжившие назовут его островом Ангелов. Содержит нецензурную брань.



Остров Ангелов слушать на видеосервисе Wink.