Осторожно, отравлено! Яды и их повелители в истории человечества. Палицына Полина (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Яд – это женское оружие? Какие самые популярные яды? Кто они, самые известные отравители в истории? Среди всех преступлений, которые когда-либо совершал человек, мало таких же интригующих и мистических, как отравления. Как Лукреция Борджиа, Екатерина Медичи, Иван Грозный и другие знаменитые отравители расправлялись со своими врагами и конкурентами? Какие яды были самыми популярными? Почему яд считается женским оружием и при чем здесь гендерное неравенство? Перед вами сборник будоражащих воображение историй, в которых найдется место детективам и политическим трагедиям, психологическим триллерам и любовным романам. И хотя за столетия они успели обрасти всевозможными мифами и легендами, эта книга покажет, как все было на самом деле. Вы заглянете в императорские дворцы Древнего Рима, станете свидетелями Великого московского пожара, посетите пригороды Парижа, где жили самые загадочные колдуньи XVII века, вдохнете промозглый воздух викторианской Англии, и даже посетите Китайскую империю за несколько лет до ее падения.



Осторожно, отравлено! Яды и их повелители в истории человечества слушать на видеосервисе Wink.