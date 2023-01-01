Осторожно, нарцисс! Как вести себя с этими самовлюбленными типами. Джозеф Бурго (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эгоцентрики, все помыслы которых сосредоточены только на них самих, – вот кто такие нарциссы. Со стороны они часто кажутся нам яркими и интересными, но на самом деле это умелые и жестокие манипуляторы, готовые на все ради того, чтобы быть в центре внимания. Их бывает очень непросто распознать, но научиться делать это жизненно необходимо: общение с нарциссами может повредить вашей карьере, разрушить отношения с друзьями и близкими, подорвать здоровье. Что делать, если таким человеком оказался ваш родственник, начальник, друг или партнер? Автор книги рассказывает о правилах поведения с нарциссами любого типа: моралистами, мстителями, провокаторами и многими другими. Он анализирует наиболее распространенные поведенческие модели и дает рекомендации, как не поддаваться влиянию самовлюбленных типов.



Осторожно, нарцисс! Как вести себя с этими самовлюбленными типами слушать на видеосервисе Wink.