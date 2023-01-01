Осторожно, двери закрываются. Мария Метлицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Нам всегда кажется, что жизнь бесконечна и мы всe успеем. В том числе сказать близким, как они нам дороги, и раздать долги – не денежные, моральные. Евгений Свиридов жил так, будто настоящая жизнь ждет его впереди, а сейчас – разминка, тренировка перед важным стартом. Неудачливый художник, он был ув�ерен, что эмиграция – выход. Что на Западе его живопись непременно оценят. Но оказалось, что это не так. И вот он после долгой разлуки приехал в Москву, где живут его дочь и бывшая жена. Он полон решимости сделать их жизнь лучше. Но оказалось, что любые двери рано или поздно закрываются. Нужно ли стараться впрыгнуть в тронувшийся вагон?



Осторожно, двери закрываются слушать на видеосервисе Wink.