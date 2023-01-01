Оставаясь человеком. Рина Ских (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды я не смогла убить. Но моя несостоявшаяся жертва не сбежала в ужасе, а попыталась набиться в попутчики. Вампир и эльф, что за насмешка? Две искалеченные судьбы… Только у него, в отличие от меня, есть шанс все изменить, начать с нового листа. Я же та, кто есть – безжалостный монстр, умеющий �лишь убивать. Как мне тогда казалось. Но что, если спустя годы судьба вновь сведет нас вместе? Я снова спасу ему жизнь, а он… Он спасет мою душу и подарит надежду, что и для таких, как я, еще не все потеряно…



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