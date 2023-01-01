Останься со мной. Джессика Кансоло (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Драматическое продолжение захватывающей истории «Она со мной» от Джессики Кансоло!

Амелия Коллинз наконец находит счастье в объятиях Эйдена Паркера, который принимает ее такой, какая она есть, даже когда прошлое безнадежно запутывает настоящее, грозя развести их по разные стороны в будущем. Поскольку Эйден обвиняется в преступлении, которого он не совершал, он борется за сохранение своей семьи, а Амелия ведет собственную битву, не зная, как сказать Эйдену, что ей необходимо уйти. Решив ненадолго отложить проблемы, Амелия и ее друзья покидают хаос Кинг-Сити ради пляжного домика и праздничного торжества. Вопрос времени, когда секреты будут раскрыты и Эйден узнает ужасную правду о мужчине, преследующем Амелию. Она знает, ей не сбежать от болезненных воспоминаний и одержимого ею убийцы. В опасности оказываются ее близкие, и она не хочет, чтобы они пострадали. Исполненная любви, но преследуемая страхом, Амелия должна решить, стоит ли оставаться с человеком, который ей так дорог, чтобы рисковать его жизнью.



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