Осознанное питание. Как похудеть, изменив свой образ мыслей. Дарья Савельева (книга, 2023) слушать онлайн

Информация обо всех аспектах здорового образа жизни: от рациона, сна и физической активности до правильного состава бактерий в кишечнике. Дарья Савельева – специалист по здоровому питанию, нутрициолог, фитнес-тренер. Входит в ТОП-50 среди всех блогов платформы Яндекс.Дзен, по результатам независимых рейтингов. Помогает людям с помощью изменения рациона и образа жизни не только добиться отличной физической формы, но и поддерживать высокий уровень здоровья. Разрушает мифы о ЗОЖ и современной диетологии, раскрывая несостоятельность модных диет и систем питания. Показывает, чем отличается «ПП» от физиологичного похудения и как должно выглядеть по-настоящему правильное питание. • Все о макро- и микронутриентах, их основных источниках и влиянии на организм. • Практические советы по изменению образа жизни и питания. • Правильный расчет суточной нормы калорий для похудения, поддержания или набора веса. • Примеры здоровых приемов пищи и план питания на неделю. Аудиокнига содержит как необходимую теоретическую информацию, так и главы, которые характеризуются выраженной практической направленностью. Текст хорошо структурирован и разбит на небольшие узконаправленные главы. В аудиокнигу включены вопросы для самотестирования на наличие метаболического синдрома, преддиабета и др. Аудиокнига содержит дополнительные материалы в формате PDF-файлов, которые можно скачать на странице книги после покупки.



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