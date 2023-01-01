Осознанное Отцовство. Ренат Минаждинов (книга, 2020) слушать онлайн

Сегодня можно встретить немало литературы о подготовке к крайне серьезному шагу в жизни человека – родительству. Стоит ли говорить, что большинство трудов создано скорее для мам и пап вместе, а то и вовсе только для первых? Перед вами оригинальная работа, обращенная к мужчинам, уже папам и тем, кто планирует ими стать. Автор не просто делится опытом, наблюдениями и рекомендациями, но призывает читателя к обратной связи, чтобы проект жил, развивался и пополнялся практикой ответственных отцов.



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