Осознанное Отцовство. Ренат Минаждинов
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Осознанное Отцовство. Ренат Минаждинов

Осознанное Отцовство. Ренат Минаждинов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология55 мин18+

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О книге

Сегодня можно встретить немало литературы о подготовке к крайне серьезному шагу в жизни человека – родительству. Стоит ли говорить, что большинство трудов создано скорее для мам и пап вместе, а то и вовсе только для первых? Перед вами оригинальная работа, обращенная к мужчинам, уже папам и тем, кто планирует ими стать. Автор не просто делится опытом, наблюдениями и рекомендациями, но призывает читателя к обратной связи, чтобы проект жил, развивался и пополнялся практикой ответственных отцов.

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Жанр
Психология
Время
55 мин / 00:55

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