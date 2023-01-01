WinkАудиокнигиОсобенный мозг. Загадочные болезни, благодаря которым ученые узнали, как работает наш мозг. Мани Сэньявон
Особенный мозг. Загадочные болезни, благодаря которым ученые узнали, как работает наш мозг. Мани Сэньявон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Психология134 мин12+
Сюжет
Мозг – это самый загадочный орган человека, способный на удивительные вещи. Он хранит огромное количество нераскрытых секретов. Этот орган имеет сложное устройство и множество нейронных связей. Автор книги, невролог, собрал невероятные истории о мужчинах и женщинах, которые страдали ранее н�еизученными заболеваниями головного мозга. Среди них знаменитые пациенты и выдающиеся ученые. Вы откроете для себя историю Сюзанны, которая ничего не боялась, или Генри, которому мы обязаны открытием нескольких типов памяти, а также узнаете про Поля Брока – гениального врача, сумевшего понять, как «говорит» наш мозг.
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