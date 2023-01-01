Особенный мозг. Загадочные болезни, благодаря которым ученые узнали, как работает наш мозг. Мани Сэньявон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мозг – это самый загадочный орган человека, способный на удивительные вещи. Он хранит огромное количество нераскрытых секретов. Этот орган имеет сложное устройство и множество нейронных связей. Автор книги, невролог, собрал невероятные истории о мужчинах и женщинах, которые страдали ранее н�еизученными заболеваниями головного мозга. Среди них знаменитые пациенты и выдающиеся ученые. Вы откроете для себя историю Сюзанны, которая ничего не боялась, или Генри, которому мы обязаны открытием нескольких типов памяти, а также узнаете про Поля Брока – гениального врача, сумевшего понять, как «говорит» наш мозг.



Особенный мозг слушать на видеосервисе Wink.