Основы Теории U. Отто Шармер (книга, 2020) слушать онлайн

Теория U в «сжатом» виде: только самое важное о Теории и никакой воды. И применение на практике. Отто Шармер – старший преподаватель Массачусетского технологического института (MIT) и один из основателей Института чувствующего присутствия. В книгах «Теория U. Лидерство из будущего» и «Преображение. Потенциал человека и горизонты будущего» (вторая написана в соавторстве с Питером Сенге, Джозефом Яворски и Бетти Флауэрз) Шармер вводит понятие чувствующего присутствия – обучение из будущего по мере его возникновения. В 2015 году он с коллегами основал образовательную лабораторию MITx u.lab – массовые открытые дистанционные курсы для тех, кто осуществляет глубинные перемены, которые на сегодняшний день активировали глобальную экосистему обновления общества и личностей, и где обучаются более 100 000 человек из 185 стран. В 2015 году Шармер получил премию Джемисона (Jamieson Prize) за высокий уровень преподавания в MIT, а в 2016 году – Европейскую награду Леонардо в области корпоративного обучения. Он стремится создать глобальный институт исследования действия для трансформации общества, который объединит науку, сознание и социальные перемены.



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