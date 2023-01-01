WinkАудиокнигиОсновы теории игр. Знания, которые не займут много места. Коллектив авторов
Основы теории игр. Знания, которые не займут много места. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Учебная и научная литература178 мин16+
Сюжет
Если вы хотите управлять домочадцами, как Кутузов управлял огромным войском, или спорить с коллегами, подобно древнегреческому оратору Демосфену, вам точно нужна эта книга! Теория игр – это математический метод переговоров в политике, который каждый из нас хоть раз использовал интуитивно. А теперь представьте, что будет, если вы научитесь использовать его осознанно! Книга «Основы теории игр» расскажет вам, как использовать знания великих полководцев и политиков в повседневной жизни. После прочтения вы сможете: – поставить на место оппонента – избегать конфликтных ситуаций – убедить собеседника в своей правоте.
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