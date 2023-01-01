Осколок моего сердца. Мэри Хиггинс Кларк,Алафер Берк
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Осколок моего сердца. Мэри Хиггинс Кларк,Алафер Берк

Осколок моего сердца. Мэри Хиггинс Кларк,Алафер Берк (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы622 мин16+

Сюжет

БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES. В новом захватывающем триллере от двух королев саспенса продюсер популярного криминального телешоу должна успеть раскрыть похищение племянника своего жениха – всего за несколько дней до их свадьбы. Лори и Алекс в предвкушении скорой свадьбы. Все должно быть просто чудесно. Однако за четыре дня до торжественной церемонии события приобретают самый мрачный оборот – бесследно пропадает семилетний племянник Алекса, Джонни. Еще утром мальчик весело играл на пляже, собирая ракушки, и с тех пор его никто не видел. День поисков не дал никаких результатов. А когда солнце опустилось над горизонтом, к берегу прибило одинокую доску для плавания, принадлежавшую Джонни… Все понимают, что с мальчиком могло случиться самое страшное. Если бы не одно «но»… Неумолимо тикающие часики, зловещий преступник и истинная любовь – в напряженном романе ослепительных Мэри Хиггинс Кларк и Алафер Бeрк. Мэри Хиггинс Кларк – автор бестселлеров New York Times № 1, проданных совокупным тиражом 100 000 000 экземпляров. Алафер Бeрк – автор международных бестселлеров, переведенных на более чем дюжину языков. «Повествование мастерски переносит нас из самого счастливого момента в жизни в самый шокирующий, и из детективного расследования – в психологический саспенс». – Kirkus Reviews

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