Осколки тебя. Янина Логвин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хит сентиментальной прозы в аудиоформате! Когда дружба перерастает в соперничество – приходит время плохих парней. Ник и Картер, лучшие друзья в прошлом, теперь стали врагами. Однажды их ненависть коснется меня, и мир разлетится осколками. А пока… Картер Райт за опасной чертой и никому не гот�ов открыть свое сердце. Он тот, от кого я должна держаться подальше – в его синих глазах хватит холода, чтобы об этом предупредить. Но именно прошлое однажды изменит все. Когда он ради меня выберет другую жизнь, а я забуду его так, что смогу полюбить. Меня зовут Лена Холт, и это моя история.



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