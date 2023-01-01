Осколки прошлого. Карин Слотер (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Что делать, если любимая мама вдруг оказывается для тебя незнакомкой? И все, что о ней известно – лишь осколки из ее темного прошлого… Андреа Купер думает, что знает о своей матери все. У Лоры никогда не было от нее секретов: живет тихой и счастливой жизнью в маленьком канадском городке, работает логопедом и дружит со всеми соседями. По крайней мере, такой ее всегда знала Андреа – спокойной, заботливой и жизнерадостной. Но все меняется, когда на них нападают в кафе. Лора совершает то, чего дочь и представить себе не могла – спасает ее, профессионально обезвредив убийцу. Неужели мама способна на такое хладнокровие и жестокость? Как будто стала совершенно другим человеком. Так и есть. Почти тридцать лет Лора скрывалась от себя прежней, затаилась в надежде, что ее никто и никогда не найдет. И вот она разоблачена. Теперь им обеим грозит опасность, но Лора отказывается говорить с дочерью. Андреа придется самой, по кусочкам, раскрыть секреты прошлого матери, чтобы спасти их обеих. И время ее на исходе… Яркий и провокационный триллер о разрушительных тайнах, способных разбить привычную жизнь на маленькие осколки, и о том, на что мы готовы пойти ради тех, кого любим.





Осколки прошлого слушать на видеосервисе Wink.