Осколки легенд. Том 2. Андрей Васильев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Какие неожиданности ждали брата Юра и Хассана ибн Кемаля в новогоднюю ночь? Что надо сделать, чтобы на тебя снять с себя проклятие феи, живущей под Карловым мостом? Для чего Павлу Веретенникову доставили в осажденную Москву осенью 1941 года? Ответы на эти, а также многие другие вопросы вы узнаете из данного сборника рассказов. Внимание! Важно! Автор надеется, что досточтимый покупатель данной книги знаком с другими его произведениями, такими как «А.Смолин, ведьмак», «Отдел 15-К» или «Файролл». Просто, потому что если нет, то рассказы и повесть из данного сборника могут показаться досточтимому покупателю не совсем понятными.



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