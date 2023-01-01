WinkАудиокнигиОсколки чести. Лоис Макмастер Буджолд
Осколки чести. Лоис Макмастер Буджолд (книга, 1986) слушать онлайн
1986, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика618 мин16+
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Сюжет
Вселенная Лоис Макмастер Буджолд – это Вселенная могущественных супердержав и долгих, жестоких войн. Вселенная тонкой политической игры и изощренных придворных интриг. И, конечно же, самое главное – это Вселенная одного из самых запоминающихся персонажей научной фантастики – Майлза Форкосигана, полководца, путешественника, дипломата, придворного и, наконец, просто героя.
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