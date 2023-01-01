Осенний Лис. Дмитрий Скирюк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он – сирота, изгнанник из рода. Он пережил собственную смерть. Травник Жуга проходит через множество испытаний, чтобы узнать свою судьбу. Его предназначение неизвестно, кто он – маг, целитель или воин? Место действия – средневековая Европа, где сказки живы и не всегда добры. Текст романа напол�нен многочисленными отсылками и скрытыми цитатами из самых разных произведений мировой литературы, от сказок братьев Гримм до Эдгара По, Астрид Линдгрен и Владимира Высоцкого.



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