Осенние визиты. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды в нее будут втянуты и обычные люди. И именно от них зависит грядущая судьба мира. Странные события происходят в наши дни… К самым обычным людям вдруг приходят их двойники. Предстоит смертельная схватка, от исхода которой зависит судьба мироздания. Но это не просто вечная битва сил Добра и Зла! Свет в этой новой войне далеко еще не означает Добро, а Тьма – Зло. Головоломно запутанная ситуация не позволяет героям сразу же разобраться, с кем и на чьей стороне им предстоит вести бой…



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