Оружие возмездия. Олег Дивов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Оружие Возмездия" – очень смешная, местами просто издевательская, а местами и трагичная история из армейской жизни. Ничего подобного раньше не печатали: это воспоминания сержанта, служившего в уникальной части. Добро пожаловать в Бригаду Большой Мощности, которая давит все на своем пут�и и стреляет так, что земля трясется. Автор уверяет: если вы были в Советской Армии, то, прочитав «Оружие Возмездия», лишний раз убедитесь, что служили не зря. А кто не служил, лишний раз порадуется, что армия обошлась без него. Но и тем, и другим он обещает несколько часов здорового смеха вперемежку со светлой грустью.



Оружие возмездия слушать на видеосервисе Wink.