Оружейный остров. Амитав Гош (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Дин, торговец редкими книгами из Бангладеш, давно привык к тихой, размеренной жизни и стал домоседом, устроившись в Бруклине. И все шло своим чередом, пока неожиданно Судьба не отправляет его в необычное путешествие, которое переворачивает мир Дина с ног на голову. Ему предстоит последовать из Нью-Йорка в Индию, а оттуда – в Венецию, по извилистым следам воспоминаний и опыта тех, кого он встречает в пути. Все они являются звеньями одной истории. Куда приведет это запутанное путешествие? «Оружейный остров» Амитава Гоша – это роман с прекрасно осуществленной задумкой. История о мире на пороге глобальной катастрофы и неизбежной трансформации легко пронизывает пространство и время. Автор убедительно демонстрирует, что в серьезной художественной литературе есть место невероятным сюжетам. В произведении пересекается множество литературных осей: реализм и мистицизм, социальная критика и стихийные пророчества, изменение климата и божественное вмешательство, прогресс и традиции, детектив и приключения. Аудиоверсия романа-путешествия «Оружейный остров» подготовлена в магическом исполнении Григория Переля. Пресса о книге: «Смелый эксперимент по привлечению читателей приключенческих боевиков к проблеме изменения климата. Гош призывает писателей вспомнить, что на протяжении веков литературе всегда удавалось справиться с кризисами, рассказывая о них истории»,– The New York Times Book Review «Перемещаясь с континента на континент, Гош позволяет читателю полностью погрузиться в атмосферу романа и по-настоящему прочувствовать каждое место действия, будь то мангровые болота Бенгалии или туманные мощеные улицы Венеции. Он показывает, как прошлое скрывается в настоящем»,– The Times «Среди причудливых циклонов и наводнений вырастают удивительные истории: о бегстве, лишениях и преследованиях, о яростном стремлении к новому миру, о тоске по дому, о невозможности будущего, о страхе и надежде, о потерянной родине и обретенном доме. История Амитава Гоша идет весьма замысловатым путем, но финал ее неизбежен и очевиден: все мы в одной лодке»,– The Guardian



