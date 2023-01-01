Orlando / Орландо. Вирджиния Вулф
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Orlando / Орландо. Вирджиния Вулф

Orlando / Орландо. Вирджиния Вулф (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Классика522 мин16+

Сюжет

Длительность записи: 8 часов и 42 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию читателей один из самых известных романов английской писательницы Вирджинии Вульф, ведущей фигуры модернистской литературы первой половины XX века. Ее романы – классические произведения «потока сознания».

Orlando / Орландо слушать на видеосервисе Wink.

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