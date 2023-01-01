Orlando / Орландо. Вирджиния Вулф (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 8 часов и 42 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию читателей один из самых известных романов английской писательницы Вирджинии Вульф, ведущей фиг�уры модернистской литературы первой половины XX века. Ее романы – классические произведения «потока сознания».



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