Орхидейные сказки для взрослых и детей. Наталья Резникова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы думаете, что это обычные сказки? А вот и нетушки! Это Орхидейные сказки, написанные для орхидей, взрослых и детей. «Жил-был угрюмый Орхидей. Это был орхидей-мальчик. Жил он в Ашане» – так начинается первая сказка. Попадает Орхидей в городскую квартиру, где знакомится с Котом, комариком-поэтом Альфредом, суровым Жгучим Перцем и другими обитателями дома. Герои сказок ищут клады, ловят воров, спасают белок, гуляют с альпаками, знакомятся с шаровой молнией, сражаются со злым волшебником Гаджетом и даже выдают замуж домоправительницу. Помогают людям справиться с различными ситуациями, в которые периодически попадают Хозяева дома и их знакомые. Частенько в проказах участвуют домовой Дормидонт, Гугл, Алиса Яндекс и кот-хакер Митя. Сказки смешные и добрые. Подходят для семейного чтения.



Орхидейные сказки для взрослых и детей слушать на видеосервисе Wink.