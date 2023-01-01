Организация как система. Принципы построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга. Генри Нив (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига «Организация как система: Принципы построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга» адресована руководителям и предпринимателям, а также преподавателям и студентам экономических специальностей. 14 пунктов Деминга составляют программу действий для любых организаций, стремящихся к выживанию и процветанию в новую экономическую эпоху. Книга доктора Генри Нива, ученика, близкого друга и коллеги доктора Деминга, считается, по общему мнению, лучшей интерпретацией учения Деминга о новом менеджменте. Принципиально иной, гуманистический взгляд на менеджмент, развитый доктором Демингом во второй половине прошлого века, гармонично объединяет цели владельцев бизнеса, менеджеров и остальных сотрудников. Лозунг нового менеджмента «Выигрывают все» отражен в знаменитых 14 пунктах и теории глубинных знаний. Методы и подходы доктора Деминга универсальны. Они применимы как для банков и крупного бизнеса, так и для малых предприятий и организаций с успехом работают в промышленности, сфере обслуживания, здравоохранении, образовании, страховании, торговле, государственном управлении и т.д.



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