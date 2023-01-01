Орфей. Мистерии Диониса. Выпуск 5. Эдуард Шюре (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет пятую книгу «Орфей. Мистерии Диониса» всемирно известного труда французского философа Эдуарда Шюре – «Великие посвященные», который был переведен на многие языки, включая русский. «Орфей был животворящим гением священной Греции, пробуждающим ее божественную душу. Его лира о семи струнах обнимала Вселенную. Каждая струна соответствовала определенному состоянию человеческой души одному закону науки и одному виду искусства. Мы потеряли ключ к ее полной гармонии, но ее различные тона никогда не переставали звучать для человечества. Теургический импульс и влияние духа Диониса, которые Орфей сумел сообщить Греции, были перенесены позднее в Европу. Наш век перестает верить в красоту жизни, и, если, несмотря ни на что, он продолжает сохранять память о ней, исполненную тайной и непреодолимой надежды, этим он обязан великому Вдохновителю – Орфею. Преклонимся перед этим великим посвященным Греции, перед Орфеем Поэзии и Музыки, понимая последние как откровения вечной истины.» «Великие Посвященные», Эдуард Шюре ©



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