WinkАудиокнигиОрден немых. Ольга Валентеева
Орден немых. Ольга Валентеева (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фэнтези, Ужасы и мистика495 мин16+
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Сюжет
«Орден немых» – фантастический роман Ольги Валентеевой, жанр детективное фэнтези, любовное фэнтези, мистика. Ридеон умер – и воскрес. Но за вновь приобретенную жизнь придется платить временем и свободой. Или, может, той самой жизнью? А на улицах города находят обезображенные тела. Кто стоит з�а страшными преступлениями? Ридеону нужно разобраться, если хочет выжить.
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