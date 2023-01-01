Орден немых. Ольга Валентеева (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Орден немых» – фантастический роман Ольги Валентеевой, жанр детективное фэнтези, любовное фэнтези, мистика. Ридеон умер – и воскрес. Но за вновь приобретенную жизнь придется платить временем и свободой. Или, может, той самой жизнью? А на улицах города находят обезображенные тела. Кто стоит з�а страшными преступлениями? Ридеону нужно разобраться, если хочет выжить.



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