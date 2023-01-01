Опыт дурака, или Ключ к прозрению. Мирзакарим Норбеков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Мирзакарима Норбекова «Опыт дурака, или Ключ к прозрению» никого не оставит равнодушным. Ни одного человека! У кого-то она вызовет неприязнь и агрессию, а кто-то за необычной формой откроет для себя что-то истинное и сокровенное. Слушайте внимательно! Ведь это книга – тест на определение способности видеть глазами сердца и открывать глубинную суть вещей.



Опыт дурака, или Ключ к прозрению слушать на видеосервисе Wink.