Опыт дурака-3. Как жить и добра наживать. Самостоятельное изготовление семейного счастья в домашних условиях. Мирзакарим Норбеков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Веселая и действующая аудиокнига, которая изменит вашу жизнь! Мирзакарим Норбеков – создатель уникальной учебно-оздоровительной методики, за гениальную способность делать людей лидерами получил блестящее звание «Мастер науки побеждать». Трое из десяти миллиардеров России – ученики мастера Норбекова Человек – сам сапер и минер своего счастья Почему сексуально сильный мужчина никогда не бывает бедным Почему слабость мужчины в силе его жены, а сила жены в ее слабости Как стать незаменимой любовницей для своего мужа Как растянуть медовый месяц на 50 лет Чем удобрять ваш детский сад, чтобы из детей не выросли колючие кактусы Как перейти переходный возраст Отцы и дети – кто кому должен Как построить генератор доходов, чтобы вас не пришибло током Волшебный закон любви и божественная халява И еще много ответов от Мирзакарима Норбекова на ваши жизненные вопросы!



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