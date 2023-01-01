WinkАудиокнигиОпиумная война. Ребекка Куанг
Опиумная война. Ребекка Куанг (книга, 2018) слушать онлайн
2018, Аудиокнига
Фэнтези, Зарубежная литература1023 мин18+
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Сюжет
Сирота Рин торгует зельями в лавке приемных родителей. Суровая жизнь обещает стать кошмаром, ведь Рин предстоит неравный брак. Единственный шанс избежать этой участи – сдать экзамен в военную академию Синегарда. Но достижение цели оказывается лишь началом в цепи испытаний. Федерация Муген р�азвязала войну, и Рин придется забыть о перенесенных унижениях, сражаясь плечом к плечу с обидчиками, попробовать на вкус предательство и сделать выбор – остаться ли человеком, или стать шаманом – проводником жестокого бога. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале
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