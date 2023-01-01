Операция «перезагрузка». Как не откладывать жизнь на потом. Коллектив авторов
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Операция «перезагрузка». Как не откладывать жизнь на потом. Коллектив авторов

Операция «перезагрузка». Как не откладывать жизнь на потом. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология115 мин16+

Сюжет

Как часто вам приходит в голову мысль о том, что пора кардинально изменить свою жизнь? Что вы делаете для этого? Для тех, кто не понимает, чего хочет от жизни, не может сформулировать цели и начать их реализовывать, Psychologies подготовил подборку статей, которая поможет понять себя и свои истинные желания, почувствовать внутреннюю силу и перестать откладывать жизнь на потом.

Операция «перезагрузка» слушать на видеосервисе Wink.

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