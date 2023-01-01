WinkАудиокнигиОперация «перезагрузка». Как не откладывать жизнь на потом. Коллектив авторов
Операция «перезагрузка». Как не откладывать жизнь на потом. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология115 мин16+
Сюжет
Как часто вам приходит в голову мысль о том, что пора кардинально изменить свою жизнь? Что вы делаете для этого? Для тех, кто не понимает, чего хочет от жизни, не может сформулировать цели и начать их реализовывать, Psychologies подготовил подборку статей, которая поможет понять себя и свои истинные ж�елания, почувствовать внутреннюю силу и перестать откладывать жизнь на потом.
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