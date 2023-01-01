Операция «Бум и буль-буль!». Алессандро Гатти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наконец-то в Листвянке наступило жаркое лето, и Клинкус вместе с друзьями может отправиться на отдых к водопадам Шeпотов! Здесь очень классно: можно устраивать долгие заплывы в прохладном озере, а потом загорать на пляже, потягивая малиновый сок. Но не успели ребята провести здесь и дня, как пришли печальные вести: старейшее дерево в лесу, Вечнодуб, угасает на глазах! И по старинному преданию, в день, когда Вечнодуб погибнет, жизнь покинет лес навсегда! Почему же дерево болеет? И как его вылечить и спасти весь Большой лес?



Операция «Бум и буль-буль!» слушать на видеосервисе Wink.